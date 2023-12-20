3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 509.28 ملايين درهم و485 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 36.99 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 29.04 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 21.41 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 169.85 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 56.21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 80.47 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 63.55 مليون درهم وثالثة في ام سقيم الثالثه بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 131.98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 463.13 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 150.43 مليون درهم و95 رهونات فلل وشقق بقيمة 312.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 115.45 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعه بقيمة 99.5 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 732.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 264.59 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 108.5 مليون درهم.

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