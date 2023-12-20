«كانتين X» وجهة جديدة للعائلات خلال «مهرجان دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق فعالية «كانتين X»، للمرة الأولى التي توفر مجموعة من الفعاليات والأنشطة للعائلات، ومزيجاً من الأطعمة والعروض الترفيهية والألعاب المشوقة.

وتعتبر فعالية «كانتين X» - التي انطلقت في «حديقة مشرف»، وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري - إضافة جديدة كلياً لمهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم أفضل تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية.

وتعد«كانتين X» - المبتكرة والمستلهمة من فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» في أحضان الطبيعة - تجربة مميزة لتناول الطعام، والكثير من الأنشطة المرحة للكبار والصغار، ما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء الأجواء الجميلة خلال شهر ديسمبر.

وتم إطلاق «كانتين X»، بالتعاون بين مهرجان دبي للتسوق وشركة «براج»، حيث تفتح الفعالية أبوابها من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً. وتضم الفعالية مجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة المصممة خصيصاً للصغار، كالألعاب العملاقة القابلة للنفخ، و«الترامبولين» و«البانجي» والسينما المفتوحة، وغيرها من الأنشطة.

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