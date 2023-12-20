«التوطين» تدعو الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين

المصدر: البيان

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دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام 2023، والمتمثلة بتحقيق معدلات التوطين بنسبة نمو 2% في وظائفها المهارية وذلك قبل نهاية ديسمبر الجاري، تجنباً للمساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد الاستفادة من منصة "نافس"، لاختيار الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مختلف المجالات لشغل الوظائف المطلوبة.

وأشادت الوزارة بالتزام بأكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، حيث ستحصل الشركات الملتزمة والمنضمة لعضوية نادي شركاء التوطين على مزايا حصرية تشمل تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80% والأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.

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