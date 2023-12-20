845 مليار درهم الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28"، مؤكداً أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية مثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022.

واستعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.

كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث مثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك. وقال: " تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية."

وأضاف: "سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال."

كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى 8 مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى 9 شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى 10 شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها 4 مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز