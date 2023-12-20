إطلاق اسم «سبيس 42» على الشركة الناتجة عن اندماج «بيانات» و«الياه سات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عطفاً على إعلان كل من «بيانات ايه اي بي ال سي»، وشركة الياه للاتصالات الفضائية بشأن تصويت مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على اندماج الشركتين المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية واللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، تم الإعلان عن تسمية الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج المقترح «سبيس 42».

وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة كبرى في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال بفضل مكانته المالية القوية، والإمكانات التكنولوجية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي سيمتلكها، ومحفظة منتجاته المتنوعة. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل ووفورات الحجم بين عمليات طرفي الاندماج، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

وسيشغل منصور المنصوري منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، كما سيشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في حين سيتولى كريم ميشيل صباغ منصب العضو المنتدب لشركة «سبيس 42» عند إتمام عملية الاندماج. وسيشرف الفريق الإداري على أعمال الشركة الجديدة مع التركيز على تعزيز التعاون بين أعضاء الفرق الإدارية في شركتي «بيانات» و«الياه سات»، وذلك بهدف تنسيق الجهود والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة «سبيس 42» كلاً من مريم المهيري، وطارق الحوسني، وإسماعيل عبدالله، وكيريل إيفتيموف.

ويشغل منصور المنصوري عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو كذلك رئيس دائرة الصحة في أبوظبي. ويمتلك خبرة واسعة في قطاعات الاتصالات والطاقة والتكنولوجيا في الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيانات»، حيث قاد عملية الطرح العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «جي 42».

ويشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقدين من الزمن، واكتسب الدكتور بخيت خبرات واسعة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها. كما يشغل الدكتور الكثيري عضوية عدد من مجالس الإدارة ولجان الصناعة في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، بما في ذلك «سيبسا»، و«أويل سيرش»، و«مبادلة للطاقة»، «والإمارات العالمية للألمنيوم»، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد».

ويمتلك كريم ميشيل صباغ سجلاً حافلاً في العمل القيادي بقطاع الفضاء العالمي. وقد شغل مؤخراً منصب المدير الإداري لشركة «إي سبيس» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث ركز على إنشاء شركة عالمية تقدم خدمات إنترنت الأشياء. كما شغل سابقاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إس إي إس»، ورئيس مجلس إدارة «إس إي إس أسترا»، وعضو مجلس الإدارة في شركة «او 3 بي نتوركس» قبل الاستحواذ عليها من قبل شركة «إس إي إس». وكان صباغ قد انضم إلى «إس إي إس» قادماً من شركة «بوز آند كو» الاستشارية، حيث قدم خدماته الاستشارية للعديد من الشركات العالمية المشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية.

وقال منصور المنصوري: «أتطلع إلى الفرص التي سيتيحها الاندماج المرتقب بين الشركتين بهدف تأسيس أول شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن هذا الاندماج سيعود بالفائدة على عملائنا الحاليين والجدد حول العالم. وكلنا ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها كريم صباغ ستُضفي المزيد من القيمة لأعمالنا وقدراتنا على مستوى العالم، وأتطلع إلى العمل مع الفريق بأكمله لتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة».

وقال كريم ميشيل صباغ: «سعيد بالانضمام إلى الشركة الجديدة، وأتطلع إلى المساهمة في تأسيس أول شركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لدي معرفة جيدة بأعمال شركتي ’الياه سات‘ و’بيانات‘ خلال السنوات الماضية، إذ تمكنت الشركتان من تطوير قدرات مميزة في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. سيسهم الاندماج المقترح في إنشاء منصة للتقنيات التحولية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات وحلول في قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع».

ومن المقرر أن يباشر أعضاء مجلس الإدارة الجديد مهامهم بعد اكتمال عملية الاندماج في النصف الثاني من عام 2024. وفي تلك الأثناء، سيواصل كل من حسن أحمد الحوسني، العضو المنتدب لشركة «بيانات»، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، مهامهما الحالية في قيادة الشركتين بشكل مستقل.

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