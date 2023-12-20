37.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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حققت الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال التعاملات أمس وتجاوزت المكاسب السوقية 37.3 مليار درهم بدعم عمليات شراء قوية من الأفراد والمؤسسات وإقبال المتعاملين على اقتناص الفرص. وتوزعت المكاسب لتشمل 35.7 ملياراً في سوق أبوظبي المالي ونحو 1.63 مليار درهم في سوق دبي، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوقين لتتخطى 3.57 تريليونات درهم، منها 2.902 تريليون درهم في أبوظبي و675.5 مليار درهم في دبي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.18% إلى 9493.75 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 4.62 مليارات درهم، من ضمنها صفقتين كبيرتين مباشرتين على «ألفا ظبي القابضة»، إذ تم تنفيذ الصفقة على 139.1 مليون سهم بقيمة 3.597 مليارات درهم بسعر تنفيذ 25.86 درهماً للسهم الواحد. وارتفع سوق دبي 0.18% إلى 3997.58 نقطة، بتداولات 134.94 مليون درهم على 73.63 مليون سهم تم تداولها عبر 5133 صفقة.

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