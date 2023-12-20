تمكين مستخدمي «بوتيم» في الإمارات من تحويل الأموال إلى الصين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، عن تعاونها مع شركة «تينسنت فايننشال تكنولوجي» لتمكين مستخدمي تطبيق «بوتيم» في الإمارات من إجراء تحويلات مالية دولية إلى مستخدمي تطبيق «Weixin» في الصين. ويسهم هذا التعاون في تجاوز الحدود التقليدية لهذه العمليات، حيث يتيح لمستخدمي تطبيق «بوتيم» المدعوم من PayBy إجراء تحويلات دولية من خلال منصة «بوتيم» للرسائل بشكل مباشر إلى ما يزيد على مليار من مستخدمي تطبيق «Weixin»، مما يتيح وصولاً إلى أحد أنشط الأسواق على مستوى العالم.

كما يمكن للمستخدمين من خلال ميزة شير لينك الحصرية على «Weixin» إخطار المستلمين بكل سهولة بعد إجراء كل عملية تحويل. ويمكن للمستفيدين في الصين تلقي الأموال بسهولة من خلال الرسائل على «Weixin» ومراقبة حالة التحويل، إلى جانب الاختيار بين تلقي الأموال باستخدام محفظة رصيد وي تشات Weixin Wallet Balance أو البطاقات المصرفية المرتبطة بميزة Weixin Pay.

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لتطبيق «بوتيم»: «يعكس تعاوننا مع شركة تينسنت فايننشال تكنولوجي الإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا ورؤيتنا المشتركة الرامية إلى تعزيز تجربة المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ويسهم الربط بين القارات وتوفير معاملات مالية سلسة في فتح باب عصر جديد من الشمولية المالية عبر المنصات، فضلاً عن ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتمويل، كما يؤكد التزامنا بتقديم تجارب يومية مبسطة للمستخدمين».

وقال رويال تشين، نائب الرئيس في شركة «تينسنت فايننشال تكنولوجي»: «إن شراكتنا مع بوتيم هي إنجاز بارز في رحلتنا لتعزيز تجربة التحويلات العالمية عبر الحدود، والمتمثلة في تسهيل إرسال التحويلات المالية مع ضمان أعلى مستويات الأمن والتوافق. ويوفر الربط بين مستخدمي «بوتيم» و«وي تشات» من خلال وظائف التحويلات والرسائل تجربة تحويل مميزة عبر المنصتين».

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