عروض «3D» لشخصيتي «ذا أنوكي» في حي دبي للتصميم

المصدر: (دبي - البيان)

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يقدم «حي دبي للتصميم»، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة «تيكوم»، لزواره خلال موسم الشتاء عروضاً ترفيهية آسرة ثلاثية الأبعاد لشخصيتي «ذا أنوكي» الشهيرتين حول العالم.

وتعد الشخصيتان اللتان ابتكرهما المصممان الفرنسيان مويتو باتل وديفيد باسيجان من الأعمال الفنية الشهيرة التي تستخدم الصوت والإسقاط الضوئي للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

وتزور هاتان الشخصيتان دبي على هامش فعالية «أضواء دبي» التي يجري تنظيمها خلال مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر لغاية 14 يناير 2024. ونجحت الشخصيتان المطاطيتان الضخمتان والمضاءتان بأضواء ساطعة في أسر قلوب الكثيرين حول العالم، حيث يمكن رؤيتهما اليوم في كل أنحاء حي دبي للتصميم ومواقع أخرى في دبي، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي.

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