«مرجان» تكشف عن ثالث فنادق «هيلتون»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «مرجان»، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن مشروع سياحي أيقوني جديد تديره العلامة التجارية هيلتون على جزيرة المرجان برأس الخيمة باستثمارت بقيمة 500 مليون درهم، ويضم المشروع فندقاً من فئة 5 نجوم مع مساكن فاخرة وحصرية، وسيتم بناؤه من قبل شركة «إم للضيافة».

يعتبر الفندق الجديد ثالث فنادق هيلتون التي تقام على جزيرة المرجان من تطوير شركة «إم للضيافة» التي قامت بتنفيذ مشاريع ناجحة عدة بما فيها أكبر فنادق «هامبتون باي هيلتون» في العالم.

ويتألف المشروع من 410 وحدات، تشمل 350 غرفة فندقية، و60 مسكناً حصرياً، وسيحتوي على أعلى مسبح معلق بزاوية 360 درجة في الإمارات الشمالية.

وتم تصميم هذا الفندق، الذي تديره العلامة التجارية هيلتون، من قبل شركة الهندسة المعمارية «جي تي اند بارتنرز»، مدعوماً باستثمار قدره نصف مليون درهم.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «يبشر أحدث فنادق هيلتون بعصر جديد من أنماط الحياة الفاخرة في جزيرة المرجان، حيث تستمر الجاذبية الدائمة للواجهة البحرية في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين إلى مشروعنا الرائد. ويعزز المشروع الجديد من مكانة رأس الخيمة المتنامية وجهة سياحية واستثمارية رائدة، كما يرسخ مكانة الجزيرة وجهة عيش استثنائية لكل من أصحاب المنازل والمستثمرين الذين يسعون للارتقاء بسوية قطاع الضيافة».

وقال محمد رقيط، رئيس مجلس إدارة شركة «إم للضيافة»: «نفخر بالكشف عن أحدث مشاريعنا الذي يضم فندقاً من فئة 5 نجوم ومساكن فاخرة في جزيرة المرجان الشهيرة. ويعكس هذا المشروع التزامنا بإرساء مفهوم جديد للحياة الفاخرة، عبر توفير تجربة غير مسبوقة الضيافة. ويمثل التعاون مع علامة هيلتون ثالث منعطف مهم في رحلتنا، ونحن متحمسون للمساهمة في تعزيز المشهد الثقافي والاقتصادي في رأس الخيمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز