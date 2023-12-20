5 شركات إماراتية تتحالف لتحقيق الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تضافرت جهود 5 شركات كبرى تضم كلاً من مجموعة شلهوب، وLVMH، وإعمار لإدارة مراكز التسوق، وماجد الفطيم العقارية، والدار العقارية لإنشاء تحالف جديد من نوعه يحمل اسم أفـق - «الاتحاد لأجل التغيير». ويضم هذا التحالف الرائد، الذي يضع أولوية تحديد أهداف الاستدامة وتحقيقها، مجموعة من شركات التجزئة وشركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات.

وتعتبر هذه الشراكة الأولى من نوعها في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط، إذ تجمع تحت مظلتها خمساً من كبرى الشركات في قطاع التجزئة، وتعنى بمجالات كفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة، والتصميم الصديق للبيئة، والماء، ومعالجة النفايات. ويبرهن التحالف على التزام جميع الأطراف المشاركة فيه بالمسؤولية تجاه البيئة وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما وتحدد هذه المبادرة طرق الحد من آثار الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي لقطاع التجزئة، مع سعي جميع المشاركين إلى إجراء المباحثات وإبرام اتفاقية رسمية خلال العام المقبل.

وقال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب: «في عام 2022، أثبتت مبادرة الأهداف التي ترتكز على العلم (SBTi) جدوى أهداف خفض الكربون التي وضعناها على المدى القصير. لا بد من تضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ولدي إيمان راسخ بقدرة العمل الجماعي على تحقيق الأهداف المشتركة. نحن سعداء للغاية ومتحمسون للعمل يداً بيد مع شركائنا للارتقاء بمعايير الاستدامة وتعزيز أثرها، وما هذه الاتفاقية الأولى من نوعها سوى بداية تمهد الطريق لإقامة شراكات مستقبلية تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام للجميع».

وقال أنطوان أرنو، مسؤول البيئة ومكانة العلامة التجارية في LVMH: «نسعى إلى الارتقاء بتجارب استثنائية لعملائنا في جميع متاجرنا المنتشرة حول العالم والتي يبلغ عددها 5.600 متجر. ويشمل ذلك الأداء البيئي لهذه المتاجر، والذي يعكس نجاحها وتميزها. ولتحقيق هذه الغاية، نحن بحاجة إلى التعاون مع الملاك. وبعد إبرام أول شراكة مع شركة هانج لانج في الصين في عام 2022».

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