سلطة دبي المالية ونظيرتها في هونغ كونغ تدفعان عجلة التمويل المستدام

المصدر: دبي، هونغ كونغ - البيان

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ عن شراكة بينهما تهدف لسبر كيفية تطوير السياسة والردود التنظيمية بشكل أكبر لدعم التمويل المستدام، وتمكين تمويل المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وبناءً على العلاقات طويلة الأمد بين مركز دبي المالي العالمي وسلطة النقد في هونغ كونغ، تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى دعم التعاون ما بين البلدين لدفع عجلة التمويل المستدام في المنطقتين والإسهام في الانتقال للحياد المناخي. وقد تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ في عدد من الميادين، منها تعزيز ودعم الابتكار في أسواق كل منهما. وفي ديسمبر 2017، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية اتفاقية تعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ للتعاون في مجال الابتكار المالي.

ويعتبر مؤتمر تمويل المناخ المشترك المقبل هو أول المبادرات الرائدة لهذه الشراكة، وهو المؤتمر المقرر عقده في هونغ كونغ في خريف سنة 2024. وسيعمل هذا الحدث على استكشاف الفرص والتحديات المشتركة في دفع عجلة تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على دور الجهات الإشرافية والمصارف المركزية في تسهيل تدفقات رأس المال المستدام وعلى أفضل السبل للاستفادة من أطر العمل وحلول التمويل الخضراء الحالية والمبتكرة.

وقال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يسرنا تقوية تعاوننا مع سلطة النقد في هونغ كونغ بما يعزز التزامنا المشترك بدعم التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وستستمر هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم جهودنا في إرساء مركز مالي مستدام مزدهر ضمن مركز دبي المالي العالمي، وفي دعم تركيز الدولة على التطوير المستدام والتحول المستمر إلى صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي».

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