«مراس» تستكمل %56 من منازل «بولغري أوشن مانشنز» في «جميرا باي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مراس»، شركة التطوير التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن استكمال 56% من أعمال البناء في مشروع «بولغري أوشن مانشنز»، مما يضمن تسليمه في الوقت المحدد بحلول منتصف عام 2024.

ويضم «بولغري أوشن مانشنز»، المميز بموقعه الاستراتيجي على الشاطئ الشمالي لجزيرة «جميرا باي»، سبعة منازل فاخرة مكونة من خمس غرف وتتميز بتصميم معماري فريد من توقيع الشركة المعمارية الإيطالية «أنطونيو سيتيريو باتريشيا فيل»، يجعلها تبدو وكأنها طافية على طرف شاطئ الجزيرة مع إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: «تتواصل مسيرة نجاحنا مع «بولغري» مع تحقيق تقدم ملموس في تطوير هذا المشروع العصري، مما يعزز إرثنا المتمثل في التميز في تقديم مجموعة من أرقى مشاريع التطوير العقاري والسكني في المنطقة.

ويشكل «بولغري أوشن مانشنز» عنواناً للفخامة والأناقة والتصميم الاستثنائي الذي يجمع بين الرفاهية والخصوصية والراحة. ويسعدنا أن نشهد تطور المشروع الذي بدأ يتحول إلى حقيقة ليمثل إضافة جديدة ترتقي بأسلوب العيش الراقي في دبي». وتتميز منازل «بولغري أوشن مانشنز»، والبالغة مساحة كل منها 1193 متراً مربعاً، بنوافذ عالية مطلة مباشرة على البحر لتسمح بدخول الضوء الطبيعي. وتتصل المساحات الداخلية والشرفات الخارجية المفتوحة مع بعضها البعض. ويضم كل من المنازل الراقية مسبحاً خاصاً مفتوحاً.

وسيحظى سكان «بولغري أوشن مانشنز» بإمكانية الوصول دوماً إلى المرافق الحصرية لفنادق ومنتجعات «بولغري» المجاورة، بما يشمل المسابح الحديثة والحدائق الطبيعية الممتدة ومجموعة من المطاعم المختارة والمرافق الأخرى.

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