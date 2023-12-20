إطلاق «سنكري العقارية» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تم أمس إطلاق شركة سنكري العقارية في دبي. ويرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال الإماراتي محمد سنكر. وأعلنت الشركة عن مشروع ضخم بمراسي مارينا في الخليج التجاري. ويتكون المشروع من برجين سكنيين من تصميم شركة فوستر آند بارتنرز، فيما تم اختيار بورشا فوكس للقيام بأعمال التصميم الداخلي. ومن المقرر أن يتم تسليم هذا المشروع السكني في الربع الأخير من عام 2027.

وتستعد سنكري العقارية للدخول في شراكة مع مزود عالمي للضيافة الفاخرة. وقال محمد سنكري: نطلق مشروعاً يجمع بين حياة القصور الفارهة مع بساطة عصرية راقية، مشيراً إلى أن ذلك جزء من خطتنا لرد الجميل لدولة أعطتنا الكثير وبسخاء.

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