تيراسيل بروبرتيز تطلق «ذا إمبريال» في «دبي هيلز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تيراسيل بروبرتيز، لتطوير العقارات الفاخرة، إطلاق مبنى ذا إمبريال، في هيلز فيو بمنطقة دبي هيلز. ويأتي إطلاق المشروع استجابة للطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية عالمية المستوى، والتي تعزز قيمة وجاذبية القطاع العقاري في دولة الإمارات.

وتنضوي تيراسيل بروبرتيز ضمن محفظة مجموعة تيراسيل التي تأسست في عام 1985، حيث تعزز عروض المجموعة متعددة التخصصات، والتي تتضمن تيراسيل للهندسة والمقاولات المدنية، ولا سوروجيكا للتصاميم الداخلية وأنكا قسم الأثاث المخصص، والتي تستعرض خبراتها من خلال إطلاق مشروع ذا إمبريال. وتضم المجموعة فريقاً من 150 موظفاً و700 فنان وحرفي. وتسهم خبرة تيراسيل بروبرتيز التي تمتد 40 عاماً وفريق التنفيذ والتصنيع الداخلي الخاص بها في إرساء معيار جديد في مجال الرفاهية والمباني الفاخرة، والتي يجسدها أول مشاريعها ذا إمبريال.

ويحتضن القسم الداخلي في ذا إمبريال، ست غرف نوم وحوض سباحة ومناطق شواء ومنطقة ترفيه على السطح وسبا وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة تدليك. وقال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل: «يسرنا دخول تيراسيل بروبرتيز إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، حيث وجدنا فرصة في سوق العقارات الفاخرة في الدولة، ونلتزم بالتميز في المشاريع التي سنطلقها في دولة الإمارات من خلال شركة تيراسيل بروبرتيز وشركاتنا الأخرى». وتواصل تيراسيل بروبرتيز توسيع محفظتها من المشاريع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تشهد دبي تركيزاً على العقارات السكنية الفاخرة، لا سيما مع المشاريع القادمة في تلال الإمارات وإميرالد هيلز ونخلة جميرا.

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