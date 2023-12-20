غرف دبي تختتم 6 ورش تدريبية لـ«جائزة محمد بن راشد للأعمال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرف دبي، اختتام 6 دورات تدريبية للجائزة، والتي شهدت مشاركة 137 ممثلاً لشركات القطاع الخاص والمحكمين، ما يعكس شمولية فئاتها الجديدة.

وتم إطلاق الجائزة بحلّتها الجديدة في سبتمبر الماضي بعد استحداث تغييرات جذرية في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة.

4 فئات

ويتبنى برنامج الجائزة الآن 4 فئات جديدة يمكن للشركات تقديم طلباتها فيها وهي، فئة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في الابتكار الرقمي والتي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعكس المشاركة الفعالة في دورات الجائزة تطلعات مجتمع الأعمال الحديث والديناميكي في دبي، إذ خضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة، بشكل يعكس الحاجة إلى ترقية منهجية الجائزة المتبعة بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات مجتمع الأعمال العالمي، وبما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية D33».

وأقيمت 3 ورش عمل تدريبية بحضور 77 مشاركاً من شركات القطاع الخاص، وذلك لتسليط الضوء على إطار جائزة الأعمال الجديدة. كما نظمت الغرف 3 ورش لتزويد المحكمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقييم وتسجيل المشاركات بطريقة عادلة وفعّالة.

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