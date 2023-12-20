سوق دبي عند 4000 نقطة مجدداً بدعم «القيادية»

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.18% أو ما يعادل 6.98 نقاط، مسجلاً مستوى 3997.58 نقطة أمس، ليربح السوق 1.63 مليار درهم بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 673.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 675.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أرامكس» ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 3.7%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 34.3 مليون درهم، تعادل 25.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 134.9 مليون درهم، مرتفعاً 1.06%، ليغلق السهم عند 7.59 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم اكتتاب القابضة 2.4%، والفردوس القابضة 2.3%، وتعاونية الاتحاد 2.1%، والإمارات دبي الوطني 1.2%، في حين استقر سهم «ديوا» عند سعر 2.45 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 28.8 مليون درهم، أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 60.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 31.6 مليون درهم.

في الغضون، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.18% إلى مستوى 9493.75 نقطة، ليربح السوق 36 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 226.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 147.9 مليون درهم، ثم «الياه سات» بسيولة بأكثر من 103.7 ملايين درهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم «أسمنت الخليج» 9.9%، و«أي دي سي- أذونات» 6.5%، و«برجيل القابضة» 4.8%، و«ألفا ظبي القابضة» 2.8%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 37.63 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.540 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.578 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.902 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و675.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 4.76 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و134.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 411.3 مليون سهم عبر تنفيذ 20.1 ألف صفقة.

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