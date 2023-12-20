«بيورهيلث» تعلن عن هيكل إداري جديد قبل الإدراج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة، عن تغييرات استراتيجية ضمن فريق الإدارة العليا، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للإدراج اليوم، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «يسرني أنا ومجلس الإدارة الإعلان عن قبول شايستا آصف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث».

وفي إطار المنظومة الإدارية الجديدة، تم تعيين فرحان مالك، المؤسس لمجموعة «بيورهيلث»، في منصب العضو المنتدب.

وحقق الاكتتاب العام الأولي لمجموعة «بيورهيلث» في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.62 مليارات درهم (986 مليون دولار)، متجاوزاً التوقعات نتيجة الاهتمام القوي من قبل المستثمرين. وقد تجاوزت تغطية الاكتتاب جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم (72 مليار دولار).

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