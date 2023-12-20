أحمد بن شعفار أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الطاقة إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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اختارت «CEO الشرق الأوسط» أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، ليحمل لقب الرئيس التنفيذي للعام 2023 عن قطاع الطاقة للمرة الثالثة، تقديراً لدوره المحوري الذي يقوم به في الارتقاء بقطاع التبريد في منطقة الشرق الأوسط وسياساته التنفيذية التي قادت «إمباور» للعالمية، فضلاً عن إسهاماته وجهوده الملموسة مع فرق عمل المؤسسة في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وجرى الإعلان عن ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط الذي نظمته مؤسسة «آي تي بي للنشر» في فندق جميرا ميناء السلام بدبي أخيراً. وقال أحمد بن شعفار إن نيل اللقب وحصاد كل التقدير العالمي والدولي لإنجازات المؤسسة وفرق عملها ما كانت لتتحقق لولا الرؤية السديدة والملهمة التي أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي منارة العالم في صناعة الطاقة والاستدامة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة وخفض الانبعاثات.

واختتم قائلاً: «منذ أكثر من 20 عاماً، سعيت جاهداً من أجل توفير الدعم اللازم لصناعة تبريد المناطق. وأنا أتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات ومواصلة دفع هذا القطاع الرائد إلى الأمام من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة خلال السنوات المقبلة».

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