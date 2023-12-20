الملتقى العربي لجائزة «الشارقة في المالية العامة» 24 ديسمبر بالقاهرة

المصدر: القاهرة ـ البيان

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أنهت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة تحضيراتها لتنظيم الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان «تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة»، والذي ستعقد جلساتها الثرية على مدى يومي 24 و25 ديسمبر الجاري في القاهرة.

ويأتي الملتقى ضمن الشراكة والتعاون بين مجلس أمناء الجائزة والمنظمة، وفي إطار الفعاليات والمشاريع المنبثقة من جائزة الشارقة في المالية العامة.

وأعرب الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة عن اعتزازه باستمرار الشراكة المثمرة بين الطرفين في سبيل تعزيز قطاع المال وتمكين الاستثمار الأمثل له في الدول العربية، والارتقاء بالجهود الرامية إلى نشر ثقافة الاهتمام بالعمل المالي الحكومي المميز على صعيد المؤسسات والأفراد، من خلال تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة وإطلاق المبادرات وجوائز التميز ذات العلاقة، وصولاً إلى ترسيخ جهود التنمية المستدامة بشكل عام على مستوى الوطن العربي الكبير.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن الملتقى بما يضمه من جلسات ثرية ومشاركين ومتحدثين من الخبراء في المجالين الإداري والمالي من مختلف الدول العربية، سيشكل منصة فريدة لتبادل وجهات النظر والمعارف ومناقشة أفضل التجارب والممارسات التي ترسخ من قدرة وكفاءة المؤسسات المالية الحكومية في العالم العربي للتعامل الرشيد والحكيم مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة في الوقت الحالي.

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