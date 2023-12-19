«تشاينا هوم لايف» ينطلق في مركز دبي التجاري بمشاركة 3000 عارض

المصدر: دبي - البيان

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انطلق في مركز دبي التجاري العالمي معرض «تشاينا هوم لايف 2023» ويستمر إلى 21 ديسمبر بالتعاون مع غرفة تجارة دبي وبمشاركة 3000 عارض من كبار الموردين في الصين يقدمون مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات في المعرض، ومن ذلك مواد البناء، والأدوات المنزلية والهدايا، ومستلزمات الأطفال والأمهات، والمنسوجات والملابس، والآلات الصناعية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية، والطاقة، وحلول الطاقة الجديدة.

وحضر افتتاح نسخة 2023 من الحدث محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وعدد من المسؤولين الصينيين، وشهد الحدث إطلاق ABC&Mom Show، وهو حدث متميز مخصص للحصول على منتجات الأمومة والرضع والأطفال، وسيعرض هذا الحدث المتخصص المنتجات الرئيسة التي تلبي الاحتياجات الفريدة للأمهات والأطفال، ومن ذلك الألعاب، وتغذية الأطفال والوجبات الخفيفة، ولوازم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وملابس الأطفال، وعربات الأطفال، وما إلى ذلك.

وبالتعاون مع غرفة تجارة دبي، من المقرر أن يقوم المعرض بتكريم التميز بتقديم «جوائز الجودة» في اليومين الأولين من الحدث، وستكرم هذه الجائزة المتميزة كبار الموردين الصينيين لالتزامهم الثابت الجودة والابتكار، ما يعزز تفاني المعرض في تحقيق التميز.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميورينت الدولية المنظمة للمعرض: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا سوقاً مهماً للمصنعين الصينيين، وقد بذلنا جهوداً مكثفة لضمان تلبية المنتجات في المعرض لطلب المشتري، في المنطقة».

وأضاف بيلاي: «يوفر المعرض فرصة للمشترين للمس والشعور بأحدث الاتجاهات شخصياً، وللوكلاء المحليين لتسهيل التواصل الفعال والمحادثات التجارية مباشرة مع المصنعين الصينيين».

ويأتي توقيت المعرض مواكباً لما تشهده العلاقات بين الإمارات والصين والنمو الكبير في التجارة الثنائية بينهما، ففي سنة 2022، وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 99.27 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 37.4% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 23.3% على أساس سنوي إلى 53.86 مليار دولار، في حين شهدت الواردات نمواً قوياً بنسبة 58.9% لتصل إلى 45.41 مليار دولار. وبناءً على هذا الزخم، شهدت الفترة من يناير وحتى أغسطس من سنة 2023 حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بقيمة 62.32 مليار دولار أمريكي، فبلغت صادرات الصين 36.63 مليار دولار أمريكي ووارداتها 25.69 مليار دولار. ويواصل معرض China Homelife 2023 أداء دور محوري في تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا، فتم تسجيل أكثر من 100 ألف زائر ومشترٍ تجاري سابقاً لحضور المعرض.

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