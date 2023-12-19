أرادَ تطلق خدمة «يَلّا» حلاً كهربائياً مستداماً للتنقل الحضري

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت أرادَ، رائدة التطوير العقاري المبتكر في الإمارات، أخيراً خدمة «يَلّا»، والتي تمثل حلاً كهربائياً مستداماً للتنقل الحضري الذي يتيح سهولة الحركة بطريقة صديقة للبيئة للمقيمين والزوار في مجتمعات الشركة. وقد تم إطلاق خدمة يلا للمرة الأولى في مجتمع الجادة المتكامل بقلب الشارقة، بحيث تتيح للمستخدمين استئجار الدراجات والسكوترات الكهربائية بسرعة وسهولة عبر تطبيق وموقع متخصصين.

إن طرح خدمة يلا في الجادة، أكبر مجتمع حضري متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة والذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع، سيتيح للمقيمين والزوار سهولة التنقل بين الأحياء والضواحي والشوارع ضمن المجتمع بطريقة سهلة ومستدامة توفر بديلاً فعالاً عن استخدام السيارات.

وسيكون استئجار الدراجات والسكوترات الكهربائية عبر خدمة يلا متاحاً للبالغين من عمر 18 عاماً فما فوق في عدد من المواقع المختارة في الجادة بالإضافة إلى توفير المواقف ومحطات الشحن. وسوف تكون الشحنة الواحدة كافية للسفر مسافة 50 كيلومتراً باستخدام دراجة يلا الكهربائية بمساعدة نظام البدالات التقليدي ومسافة 20 كيلومتراً باستخدام السكوتر الكهربائي.

وستعزز خدمة يلا من عملية التنقل الحضري باعتبارها توفر تقنية ركوب فعالة ومريحة تخفف من حركة المرور وتحد من تلوث الهواء. وقد تم تجهيز جميع الدراجات والسكوترات بمصابيح أمامية وأوضاع قيادة رقمية وبحدود سرعة لا تتجاوز 25 كم/ساعة بحيث تتيح وسيلة آمنة ومريحة للتنقل في أرجاء المكان.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أراد: «يمثل حل يلا للتنقل الحضري إضافة قيمة لنموذج المدينة الذكية المستدامة في الجادة؛ فبالإضافة إلى توفير بديل اقتصادي للسيارات، تقدم خدمة يلا حلاً يقلل من الانبعاثات الكربونية ويشجع على عيش نمط حياة صحي ونشط. كما ويتماشى ذلك مع أهداف دولة الإمارات للحد من البصمة الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030».

وقد تم تفعيل الدراجات والسكوترات الكهربائية من يلا بشكل تجريبي خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجادة، وقد شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً وأصداء إيجابية كبيرة من جانب المقيمين والزوار الذي اغتنموا الفرصة لاستكشاف الشوارع المزدانة بالأشجار والحدائق الخضراء الفسيحة في مجتمع الجادة.

هذا، ويعد التنقل الكهربائي أحد العناصر الرئيسية ضمن خطط أراد لبناء مدينة ذكية في الجادة، بالإضافة إلى استخدام حلول الطاقة الشمسية الذكية، والحلول الذكية لإدارة النفايات وحركة المرور، فضلاً عن طرح «المسار المستدام» المخصص للمركبات الكهربائية. كما يتم رفد كل وحدة سكنية يتم بيعها بالجادة بباقة من التقنيات القياسية للمنازل الذكية.

ويضم مجتمع الجادة الحائز على العديد من الجوائز في مجمله 25.000 وحدة سكنية، وسوف يساهم عند اكتماله بتغيير المشهد الحضري في إمارة الشارقة، مع باقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى ميدان للمكاتب والشركات، والتي تقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية لتوفير تجربة معيشية استثنائية.

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