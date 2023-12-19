غرفة رأس الخيمة تبحث مع اتحاد الصناعة الهندية آفاق التعاون التجاري

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة أخيراً، وفداً يضم تسعة من كبار المدراء التنفيذيين، لكبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة بالهند يمثلون اتحاد الصناعة الهندي، حيث التقى الوفد بمساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة إيمان الهياس، بحضور مسؤولي إدارة الترويج بالغرفة، وتبادل الطرفان خلال اللقاء الحرص على المزيد من التعاون والاستثمار مع القطاع الخاص، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بإمارة رأس الخيمة، ومن جهتها رحبت الهياس بوفد رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين بجمهورية الهند، مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات، باعتبارها منصة لبحث فرص التعاون المشترك في طيف واسع من القطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لافتة إلى أن مثل هذه اللقاءات تنسجم مع أهداف الغرفة في تسهيل تعاون القطاع الخاص بين الإمارات وكل الدول في القطاعات كافة، مستعرضة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، مشيرة إلى أنه ما زال هناك المزيد من الفرص الاستثمارية، التي توفرها الاتفاقية المعززة للوصول إلى الأسواق الإماراتية بوجه عام وأسواق إمارة رأس الخيمة بوجه خاص.

وأشارت الهياس إلى أن هذا اللقاء مع اتحاد الصناعة الهندي، يأتي في إطار جهود غرفة رأس الخيمة لتعزيز التعاون مع كل الجهات المحلية والدولية، لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بالإمارة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيدة بالعلاقات المتنامية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والهند، ومؤكدة أن العلاقات الإماراتية الهندية هي الأقوى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 50 عاماً، إذ تعد الإمارات الآن ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر وجهة لصادرات الهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وفيما يخص رأس الخيمة فتعد الهند أكبر الشركاء التجاريين لإمارة رأس الخيمة، حيث تصدرت باقي الدول من حيث حجم التبادل التجاري مع إمارة رأس الخيمة، والذي بلغ لعام 2022 حوالي 2 مليار و805 ملايين درهم إماراتي، لينمو بنسبة 16% عن العام الأسبق (2021)، حيث كانت قيمته 2 مليار و425 مليون درهم إماراتي، وقد استحوذت الصادرات على الجزء الأكبر من حجم التبادل التجاري، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى الهند ملياراً و813 مليون درهم إماراتي، وشكلت 65% من حجم التجارة الكلي، كما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى الهند حوالي 54 مليون درهم إماراتي وشكلت 2% من حجم التجارة، أما الواردات من الهند فقد بلغت 938 مليون درهم إماراتي وشكلت 33% من حجم التجارة الكلي بين الهند ورأس الخيمة.

ومن جانبه أشاد وفد اتحاد الصناعة الهندي بحفاوة وحسن الاستقبال من قبل قيادات الغرفة ومسؤوليها، لافتاً إلى جملة المقومات الاقتصادية التي تمتلكها إمارة رأس الخيمة، والتي تعزز من نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بالإمارة، مؤكداً ضرورة التنسيق مستقبلاً لتبادل الوفود الاقتصادية، وزيادة حجم التعاون بين غرفة رأس الخيمة واتحاد الصناعة الهندية، علاوة على عقد الشراكات وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في البلدين الصديقين، مؤكدين أن العلاقات الإماراتية والهندية تعد نموذجاً للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل، لافتين إلى أن هذا اللقاء سيتبعه فتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال، لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.

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