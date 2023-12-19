الشارقة تُواصل دعمها القطاع العقاري وتعزز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

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تؤكد إمارة الشارقة يوماً بعد يوم ريادتها وتطورها في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة، وجهوزيّة القطاع واستدامته وقدرته على المنافسة في جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار العقاري تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ موقع الشارقة ضمن أفضل المناطق الاقتصادية في العالم.

وتُواصل حكومة الشارقة دعمها القطاع العقاري في الإمارة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والمبادرات والقرارات التحفيزية، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال، والمطورين العقاريين، والترويج للمشروعات والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الشارقة، وتنفيذ العديد من المشروعات التطويرية المستدامة التي تعزز نمو وازدهار القطاع العقاري في الإمارة.

وفي هذا السياق، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بخفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، إذ اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن «قرار المجلس التنفيذي في الإمارة الخاص بخفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024، سيسهم بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض، واستقطاب عدد أكبر من الزوار والمستثمرين، وهو الأمر الذي سيزيد نجاح المعرض وتحقيق أهدافه، كما سيؤدي هذا القرار إلى تحفيز القطاع العقاري في إمارة الشارقة، الذي شهد أداءً استثنائياً في الفترة الماضية، وزيادة الزخم الذي يحققه هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة والدولة، انسجاماً مع الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة الساعية لترسيخ مكانة الشارقة أفضل مدينة للعمل والعيش والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم».

وأوضح الشامسي أن القرار يهدف إلى دعم معرض الشارقة العقاري إيكرس 2024 بشكل خاص، بتقديم حوافز إضافية للمطورين العقاريين، والمستثمرين الراغبين في شراء وتملك العقارات في الإمارة والاستثمار فيها، مشيراً إلى أن معرض الشارقة العقاري إيكرس شهد نمواً بنسبة 27% في نسخته السابقة في سنة 2022، في عدد المؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية، وكذلك شركات الاستشارات القانونية، وخدمات إدارة العقارات، وملاك العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشروعات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي، ونتوقع أن يزداد عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض هذا العام بفعل القرار الجديد الذي أصدره المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة.

وأوضح سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض أنه في ما يخص «خفض رسوم التسجيل» للمعاملات العقارية التي تتم في فترة معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 الذي تم الإعلان عنه من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة فسوف يكون له أثر كبير في دفع حركة البيع وتسويق العقارات في إمارة الشارقة وأتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود للتطوير العقاري في إمارة الشارقة وهذا الشكر موصول لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد حفظه الله ورعاه على موافقته الكريمة على هذا القرار. وأضاف إن القرار الحسم من رسوم التسجيل العقاري في فترة المعرض سيساعد على إعطاء زخم كبير للمعرض ويشجع الباحثين عن فرص الاستثمار العقاري والتملك على زيارة المعرض كما أنه سيشجع المطورين العقاريين على أن يكون لهم مشروعات مطروحة في فترة المعرض وعروض متميزة في فترة المعرض.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «أن القرار يدعم المستثمرين في العقارات الراغبين في التملك من مختلف الجنسيات عبر خفض رسوم البيع والشراء، كما يسهم بشكل كبير في استقرار السوق العقاري واستدامة نموه عبر ترسيخ عوامل الحد من تضخم الأسعار، وإتاحة الفرصة لأوسع شريحة من الاستفادة من نهضة سوق العقارات». وتابع القصير: «بفضل الرؤية السديدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت أسواق الدولة وبيئة أعمالها الأكثر جاذبية للمستثمرين ورواد وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم».

وقال ريمون خزامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا العقارية «بصفتنا أحد المطورين العقاريين المشاركين في هذا الحدث، نتقدم بعظيم تقديرنا للمجلس التنفيذي بالشارقة لسعيه الدائم لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل ما يمكن لدعم وتشجيع القطاعات المختلفة في الإمارة وبما يسهم في خدمة المجتمع وتحديداً قراره اعتماد خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في المعرض والتي تبلغ نسبته 50% ما سيسهم بشكل إيجابي في تشجيع حركة البيع والشراء في فترة المعرض وسيحقق الاستفادة القصوى لطرفي العملية الشرائية كونها فرصة عظيمة لإبرام اتفاقيات البيع المباشر والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين الذين يبحثون عن صفقات عقارية مجدية في هذا القطاع الحيوي المحصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة».

وأكد حسين الجنيدي عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أحد كبار المطورين العقاريين بالدولة نتوقع أن تشهده دورة 2024 من المعرض، تشجيع جميع المهتمين بالتملك والاستثمار العقاري في الإمارة على حضور المعرض للشراء من المطورين مباشرة في فترة المعرض والاستفادة من هذه الحسوم الحصرية وما لذلك من تأثير في تنشيط حركة السوق العقاري في الإمارة.

وأفاد عارف الخوري، رئيس مجلس إدارة ريبورتاج العقارية وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في الدولة المشاركة في المعرض بأن القرار يبرز التفهم العميق لاحتياجات المستثمرين، ويُعزز فرص الاستثمار في العقارات بشكل عام، كما نأمل أن يشجع هذا الخفض في الرسوم المتعلقة بالبيع والشراء على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما نأمل أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي في قطاع العقارات في دولة الإمارات، وقد يعزز جاذبية المنطقة بشكل أوسع. تلك الخطوة قد تدفع بالمستثمرين الإقليميين والدوليين إلى التفكير في التوسع في السوق العقاري الإماراتي.

ويُنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسيعقد في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 17-20 يناير المقبل، وسط مشاركة واسعة تضم نخبة متنوعة من كبار شركات التطوير والاستثمار العقاري في الدولة والمنطقة جنباً إلى جنب مع العارضين الجدد الذين يشاركون في المعرض أول مرة بناءً على ما حققه المعرض من نجاح في دوراته السابقة.

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