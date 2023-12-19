«عمومية بنك المشرق» تقر تأسيس برنامج صكوك بـ2.5 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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أقرت عمومية بنك المشرق تأسيس برنامج صكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، قال البنك إن البرنامج ينص على إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة عبر النافذة الإسلامية للبنك تحت برنامج الصكوك من حين لآخر، ويجوز قيد أو السماح بتداول الأدوات في سوق المال أو أي منصة تداول أو من دون القيد وبشروط وأحكام الإصدار التي يقررها مجلس الإدارة.

كما أقرت الجمعية العمومية إصدار سندات دعم رأس المال جديدة وإضافية كدرجة أولى من رأس مال بقيمة تصل 500 مليون دولار، أو كما يحدد المصرف المركزي الإماراتي، بغرض تدعيم معيار كفاية رأس المال للبنك.

وفيما يتعلق بإصدار أدوات إسلامية، أوضح البنك أن ذلك يشمل من دون حصر إصدار صكوك أو سندات وصكوك مرتبة، أو أي أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة، من خلال ترتيبات مضمونة إسلامية، ومقيدة أو متاحة للتداول في أي سوق مالية أو منصة تداول أخرى، وبشروط وأحكام الإصدار التي يقررها مجلس الإدارة.

كما تمت الموافقة على تأسيس شركة أو أكثر ذات أغراض محددة في أي من السلطات المناسبة بأنحاء العالم، بغرض القيام بصفة المصدر لأي من الصكوك أو الأدوات التي يتم إصدارها وفق برنامج الصكوك أو أي أدوات تصدر وفقاً لبرنامج التمويل الإسلامي.

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