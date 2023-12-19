7 احتفالات في القرية العالمية بتوقيتات 7 دول في رأس السنة الجديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، احتفالاتها المتميزة بحلول العام الجديد مع ضيوفها هذا العام، حيث تدعو العائلات والضيوف للانضمام إليها ومشاركتها احتفالات رأس السنة الجديدة سبع مرات، والتي ستكون متزامنة مع احتفالات سبع دول من أنحاء العالم بدخول العام الجديد.

وستنطلق احتفالات القرية العالمية من المسرح الرئيس بإطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة التي ستضيء أفق الوجهة، بدايةً بالعد التنازلي لدخول العام الجديد في الصين في تمام الساعة 8 مساءً، ومن تايلند في تمام الساعة 9 مساءً، وبنغلاديش في الساعة 10 مساءً، والهند في الساعة 10:30 مساءً، وباكستان في الساعة 11 مساءً، فيما ستجري أضخم الاحتفالات حينما تشير الساعة إلى منتصف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

وإلى جانب الفعاليات والعروض الترفيهية المتميزة والألعاب النارية الساحرة، يمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق متميزة في أكثر من 3,500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة، والتي تتيح جميعها للضيوف تجارب عائلية غامرة تأخذهم في رحلة بديعة إلى عالمٍ أكثر روعة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الساعة 4 مساءً، ومُدِّدت ساعات العمل حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في الفترة الممتدة من 24 وحتى 30 ديسمبر، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 الذي سيقتصر الدخول فيه على النساء والعائلات حصرياً، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بجميع الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز