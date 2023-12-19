«بيورهيلث» تعلن عن هيكل إداري جديد قبل الإدراج غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة، عن تغييرات استراتيجية ضمن فريق الإدارة العليا، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للإدراج غداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «يسرني أنا ومجلس الإدارة الإعلان عن قبول شايستا آصف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث». وتعد شايستا آصف إحدى أبرز القادة الاستثنائيين في القطاع، حيث إنها تتمتع بمجموعة متنوعة من الخبرات وسجل حافل من الإنجازات والتميز في القطاع الصحي على المستوى العالمي. ونحن على ثقة أن خبراتها العميقة وقدراتها الاستراتيجية على إدارة العمليات بشكل فعال في الأسواق المتطورة والنامية، ستشكل دافعاً كبيراً لمجموعة «بيورهيلث» لفتح آفاق جديدة في قطاع الرعاية الصحية».

وفي إطار المنظومة الإدارية الجديدة، تم تعيين فرحان مالك، المؤسس لمجموعة «بيورهيلث»، في منصب العضو المنتدب. حيث سترتكز مسؤولياته على مواصلة تطوير أعمال «بيورهيلث» في الأسواق العالمية، وصياغة استراتيجيات فعالة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين.

وحقق الاكتتاب العام الأولي لمجموعة «بيورهيلث» في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.62 مليارات درهم (986 مليون دولار)، متجاوزاً التوقعات نتيجة الاهتمام القوي من قبل المستثمرين. وقد تجاوزت تغطية الاكتتاب جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم (72 مليار دولار).

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