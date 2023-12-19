«المركزي» يعزز أصوله الأجنبية بحوالي 172 مليار درهم خلال عام

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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رفع المصرف المركزي الأجنبية إجمالي أصوله الأجنبية بأكثر من 40% وبحوالي 172 مليار درهم خلال عام ما بين أكتوبر 2022 واكتوبر المنقضي من العام الجاري.

وأظهرت بيانات للمركزي أن حجم الاصول ارتفع ما بين الفترتين من 426 مليار درهم الى 597.7 مليار فيما نما على اساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2.3% من 583.8 مليار درهم في سبتمبر 2023.

وأوضحت البيانات أن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 367 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقابل 246.4 مليار في أكتوبر 2022.

بينما كانت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 166.2 مليار درهم مقابل 121.4 مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 64.4 مليار درهم مقابل 58.1 مليار درهم.

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