الإمارات .. أصول المصارف تلامس 4 تريليونات درهم في شهر أكتوبر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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لامست الاصول المصرفية حاجز 4 تريليونات درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي وفق تقرير التطورات المصرفية الصادر اليوم عن المصرف المركزي الذي إبان نمو الأصول بنسبة 1.1% مقارنة بإجماليها في شهر سبتمبر.

في المقابل انخفض حجم الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% الى 1.974 نهاية شهر أكتوبر مستندا إلى تقلص 2.3% في الائتمان الأجنبي إلى جانب 0.1% في حجم الائتمان المحلي.

واوضحت البيانات أن الائتمان المحلي قد انخفض تأثرا بتراجع قدره 0.5% في القطاع الحكومي و0.3% في القطاع الخاص رغم الارتفاع بنسبة 6.4% في الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.

بينما سجلت الودائع المصرفية نمواً قدره 1.4% مرتفعا من 2.421 تريليون درهم إلى 2.455 تريليون في نهاية أكتوبر مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 0.9% استنادا لنمو ودائع القطاع الحكومي والعام والخاص رغم تراجع ودائع المؤسسات غير المالية في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الودائع من غير المقيمين بنسبة 7.4%.

واظهر التقرير أن القاعدة النقدية تقلصت في أكتوبر بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم إلى 596.9 استنادا لتقلص حساب الاحتياطي بنسبة 14.3% رغم الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.7% وفي الاذونات وشهادات الايداع الاسلامية 5% والايداعات لليلة واحدة لدى المركزي بنسبة 26.5%.

فيما ارتفع كل من مجمل عرض النقد "ن1" بنسبة 0.5% وعرض النقد "ن2" بنسبة 0.7% بينما نما "ن3" بنسبة 1.1%

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