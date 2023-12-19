بنك دبي الإسلامي يطرح برنامجاً للتمويل السكني المستدام

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، عن طرح برنامج للتمويل السكني المستدام «Nest»، المصمم بعناية ليوفر نمط معيشة صديق للبيئة لجميع العائلات في الإمارات.

ويمثل حل التمويل السكني المستدام «Nest» من بنك دبي الإسلامي تجسيداً ملموساً لتعهد البنك والتزامه بدعم إنشاء مجتمعات مستدامة، وذلك استناداً إلى الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فضلاً عن دوره المهم في الدفاع عن القضايا البيئية والمناخية.

ويقدم «Nest» مجموعة من المنتجات المالية المصممة لتمكين المتعاملين من الاستثمار في منازل خضراء، بالإضافة إلى توفير تمويل إضافي لتركيب منظومة ألواح شمسية، وشراء مواد بناء مستدامة، مما يعزز فرص اتباع أسلوب حياة صديق للبيئة.

وتتضمن المزايا الإضافية لتمويل «Nest» خصومات على معدلات ربح التمويل السكني، وخصماً على رسوم الدراسة الائتمانية والتوثيق، واستعادة رسوم تقييم العقار، وبوليصة تكافل مجاني على العقار لمدة عام كامل، بما يتماشى مع توجهات بنك دبي الإسلامي لتشجيع تبني خيارات مستدامة. ويعكس هذا البرنامج الجديد، الريادة الرقمية لبنك دبي الإسلامي، كما أنه يضمن للمتعاملين الحصول على موافقات مسبقة غير ورقية وبعقود رقمية، ويبسط عملية التمويل السكني مع تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بها.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «لا نهدف من البرنامج الجديد «Nest» إلى توفير تمويل سكني وحسب، بل نقدم الدعم الكامل لمستقبل تتجذر فيه الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة. وتتوافق هذه المبادرة الرائدة مع رؤيتنا لدمج جهود الدفاع عن البيئة في عروض منتجاتنا، الأمر الذي يعزز التزام البنك بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، كما يوفر الحل الجديد لمتعاملينا فرصة مهمة للمساهمة بإحداث تأثير كبير مع كل منزل يتم تمويله».

إلى ذلك، يعد برنامج «Nest» استمراراً لخطوات بنك دبي الإسلامي المبتكرة على صعيد جهوده البيئية، إذ إنه يأتي بعد الإطلاق الناجح للتجربة المصرفية الرقمية المثالية «DIB alt»، ومشاركته الاستراتيجية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) كشريك داعم للمسار. وتسلط جميع هذه المبادرات الضوء على ريادة بنك دبي الإسلامي في مجال الابتكار الرقمي وتجربة المتعاملين والمسؤولية البيئية.

وأضاف مالهوترا: «يمثل تمويل «Nest» شهادة حقيقية على التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة مدعوماً بالابتكار الرقمي، ونحن نمضي قدماً في هذا الطريق. يعد البرنامج أكثر من مجرد خيار تمويل، إنه بيان واضح وجلي بشأن حقيقتنا الدامغة والتزامنا بتنفيذ وعودنا للأجيال القادمة».

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