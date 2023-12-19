تنفيذ صفقتين كبيرتين على «ألفا ظبي» بـ 3.6 مليارات درهم

المصدر: وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم "ألفا ظبي القابضة". وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 139.1 مليون سهم بقيمة 3.597 مليارات درهم بسعر تنفيذ 25.86 درهما للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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