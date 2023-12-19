200 شركة ناشئة في دبي تجمع 2.2 مليار درهم

المصدر: دبي – البيان

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اختتم «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وهو أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الفعالية السنوية الرائدة «يوم المستثمر» بحضور أكثر من 500 مشارك، حيث أتاح لمجتمع المستثمرين فرصة لقاء المتأهلين للتصفيات النهائية من النسخة التاسعة من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» والنسخة السابعة من برنامج «أكسيليريت هير»، وحضر الفعالية كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، واللذان تفاعلا مع المتحدثين والمستثمرين ورواد الأعمال الحاضرين.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يتمتع برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» بسجل حافل في إطار تمكين الشركات الناشئة، من خلال مساعدتها ودعمها في تحويل أفكارها إلى منتجات وعروض فريدة تناسب متطلبات السوق المالية. وتعد الحلول المقدمة هذا العام من بين الأفضل في القطاع. وعليه، فإننا نهنّئ هؤلاء الرواد على إتمام برامجهم بنجاح. واليوم يمكننا القول إن لدينا الكثير من قصص النجاح التي يمكننا مشاركتها، حيث تخرجت أكثر من 200 شركة ناشئة منذ إطلاق البرنامج وجمعت تمويلاً بلغ 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)». وفي عام 2023، تلقى البرنامج مستوىً قياسياً من الطلبات، حيث تجاوز عدد المتقدمين عتبة الـ 700 متقدم لدفعة واحدة، تخرجت من بينهم 19 شركة ناشئة.

وأعقبت الكلمة الرئيسية حلقة نقاش بعنوان «مستقبل الاستثمار: توجهات الاستثمار بمجال التكنولوجيا في المنطقة»، شارك فيها عدد من أبرز قادة الفكر في القطاع، مثل شريف البدوي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل؛ وخالد تلهوني، الشريك الإداري في منصة «نواة كابيتال»؛ وخالد لبابيدي، الشريك التشغيلي في «أربور فنتشرز». وأدار الجلسة صقر عريقات، المؤسس المشارك والشريك الإداري في «كريبتو أويسيس».

كانت الفعالية بمثابة حفل تخرّج لـ19 شركة ناشئة من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية»، بالإضافة إلى استعراض عدد قياسي تجاوز الـ20 من المفاهيم التي تم ابتكارها خلال البرنامج، فضلاً عن تخريج 10 سيدات من برنامج «أكسيليريت هير» كمحترفات في مجال الخدمات المالية، واللواتي استعرضن خططهن التجارية ومهاراتهن المطورة، بتوجيه وإشراف عدد من أبرز البنوك وشركات التأمين في المنطقة.

وحصلت المشارِكات في برنامج «أكسيليريت هير» هذا العام على الدعم والتوجيه من بنك دبي الإسلامي، فيما تلقّى برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» الدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)، وبنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، ومجموعة بريد الإمارات (EPG)، وبنك إتش إس بي سي HSBC))، وبنك موريشيوس التجاري (MCB)، وشركة فيزا، ومجموعة زيورخ للتأمين.

يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 800 شركة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي تعمل على تسطير آفاق جديدة لمستقبل التمويل. حيث تخرجت العديد من الشركات الناشئة المبتكرة، بما فيها، نوربلوك، سروة، بوابة ترابط وزيوا من برامج المسرّعات التي يقدمها مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

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