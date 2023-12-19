توقع مستوى تاريخي لإطلاق المشاريع العقارية بدبي 2024

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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تتواصل حالة زخم القطاع العقاري في دبي بدعم الطلب الكبير وقدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الأثرياء والموهوبين وأصحاب الأعمال من حول العالم، فيما توقعت «بروبرتي مونيتور» أن يسجل إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة مستويات تاريخية خلال 2024.

وأشارت إلى تواصل الطلب على العقارات النوعية والفاخرة، لافتةً إلى أن حصة العقارات التي تزيد 10 ملايين درهم السوقية من المبيعات سجلت نحو 5,1 % خلال نوفمبر الماضي.

ولفتت «بروبرتي مونيتور» إلى أن دبي تحتضن نحو 130 مشروعاً عقارياً إضافياً في مراحل التخطيط، وتوقعت أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة للمشاريع على مستوياتها القياسية تاريخياً خلال العام المقبل.

وأوضحت أن عمليات إطلاق المشاريع التطويرية الجديدة على الخارطة ما زالت عند مستويات قياسية، حيث تمت إضافة نحو 8,500 وحدة على الخارطة إلى السوق للبيع خلال نوفمبر الماضي، بقيمة مبيعات إجمالية مجمعة متوقعة 19.5 مليار درهم، وتمثل الشقق منها 90.9 % بينما تمثل المنازل والفيلات 6.1 % و3 % على التوالي. وتجاوزت عمليات إطلاق المشاريع الجديدة 86,000 وحدة بقيمة إجمالية للمبيعات 252 مليار درهم، متجاوزة أرقام نهاية 2022 بنحو 33,000 وحدة بقيمة 95 مليار درهم.

ورفعت الوحدات العقارية فوق 10 ملايين درهم حصتها السوقية من 3.9 % في أكتوبر إلى 5.1 % في نوفمبر الماضي، فيما استحوذت العقارات بين 2 - 3 ملايين درهم على الحصة السوقية الأكبر بنحو 18.2 %، مرتفعة 1.3 % على أساس شهري مقارنة بحصة في أكتوبر عند 16.9 %.

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