«أبوظبي الإسلامي» يدعم تمويل السيارات الكهربائية عبر «إن دبليو تي إن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إن دبليو تي إن موتورز» (NWTN Motors)، شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ليكون بذلك أول مصرف في الدولة يموّل شراء سيارات «ربدان ون»، أول سيارة كهربائية تحمل شعار «صنعت في أبوظبي».

وبموجب مذكرة التفاهم، يعدّ مصرف أبوظبي الإسلامي، أول مصرف في دولة الإمارات يقدم تمويلات شراء سيارات «ربدان ون»، بنسبة ربح تنافسية للغاية للعملاء، تبلغ 1.79 %، وهي أدنى نسبة ربح من نوعها في قطاع السيارات الكهربائية. وتعتبر «ربدان ون» - وأول مركبة كهربائية طويلة المدى تحمل شعار «صنعت في أبوظبي»، وهي مركبة ديناميكية وذكية ومريحة، تعمل وفق تقنية المدى الطويل، مع تحقيق توفير في الطاقة وتقليل الانبعاثات.

ويحظى مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من المساهمات في مجال التنمية المستدامة، بصفته مؤسسة مالية إسلامية رائدة، حيث أطلق في الآونة الأخيرة برنامج «فولت» لتمويل السيارات الكهربائية، والذي يقدم نسبة ربح تنافسية للغاية تصل إلى 1.79%، وتعتبر هي الأدنى من نوعها ضمن فئة تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.

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