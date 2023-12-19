3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.54 تريليونات درهم في ختام تعاملات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و673.88 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بأكثر من 1.2 مليار درهم موزعة بواقع 982.25 مليون درهم في سوق أبوظبي، و228.98 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 327.7 مليون سهم عبر تنفيذ 16.6 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 2.7%، وأغلق المؤشر عند 3990.6 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.26%.

واستحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»، بسيولة ناهزت 120.33 مليون درهم، بنسبة 52.5 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 228.99 مليون درهم.

وقفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى عند 0.437 درهم، ليقود ارتفاعات 18 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «دبي الوطنية للتأمين» 13.3 %، و«عمان للتأمين» 7.6%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 2.7 %، و«تاكسي دبي» 1.86%، و«ديوا» 1.24 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 75.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 114.44 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 39.26 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9476.84 نقطة، متراجعاً 0.22 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «غذاء القابضة» 4.97 %، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 4.5%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 3.8%، و«فيرتيغلوب» 3.3 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 218.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 105.75 ملايين درهم، ثم «فيرتيغلوب» جاذباً 76.7 مليون درهم.

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