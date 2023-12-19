مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية ينعقد غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه السادس والثلاثون بعد المائة غداً برئاسة الدكتور فهد بن محمد التركي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

وسيناقش المجلس في الاجتماع تقريراً عن نشاط التمويل والخدمات التجارية الأخرى خلال الربع الثالث من العام 2023، كما سينظر المجلس أيضاً في التقرير الدوري لكل من المحافظ الاستثمارية والبيانات المالية للربع الثالث من العام 2023، وسيستعرض عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

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