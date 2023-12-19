«النقد العربي» يبحث سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي – البيان

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انطلقت أمس الدورة التدريبية حول «سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في مقر الصندوق بأبوظبي، خلال الفترة 18 - 22 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث إنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الأعمال، وتسهم بنحو 45 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وإن تعزيز كفاءة تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات يجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

وأردف: بالرغم من دورها المهم والأساسي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، لا سيما في تأمين الوصول للتمويل، حيث يؤدي صغر حجم هذه المؤسسات وضعف الضمانات التي يمكن أن تقدمها، إلى قيود على الجدارة الائتمانية والقدرة على الوصول إلى رأس المال، مما يعيق قدرتها على الاستفادة من نماذج التمويل التقليدية. تهدف هذه الدورة إلى معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتوفير حلول عملية ومبتكرة تعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية الأساسية.

وأضاف: لقد التزم صندوق النقد العربي بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، حيث أطلق منذ عام 2016 تسهيلاً جديداً لدعم الإصلاحات الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول الأعضاء، كما يعمل الصندوق من خلال مبادراته لتطوير القطاع المالي والمصرفي لتوفير المعونة الفنية لدوله الأعضاء من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الجهود شهادة على أهمية تعزيز نظام بيئي داعم لهذا النوع من الشركات

وتابع: تتعمق الدورة في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك التحول الاقتصادي والصناعي، وتقنيات الإدارة المتقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسات الحالة لصناعات محددة، والسياسات التي تساعد على نمو وتقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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