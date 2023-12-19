مصرف عجمان يحوز شهادة آيزو للجودة المتميزة

المصدر: عجمان - البيان

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حصل مصرف عجمان على شهادة الآيزو 22301:2019 للجودة المتميزة، وذلك في إطار الدور الاستثنائي الذي نجح المصرف في تأديته من خلال سعيه الدائم نحو التطور والتميز واستخدام أنظمة متينة لإدارة استمرارية الأعمال.

وهذا بدوره يعكس قدرة مصرف عجمان على حماية أعماله ومصالح عملائه من تداعيات الحوادث والظروف الطارئة من خلال اعتماده على اتباع نهج استباقي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة وإدارتها بفاعلية.

وتأكيداً لأهمية هذه الشهادة وما تعكسه من تقديرٍ لهذا الأداء المشرف لمصرف عجمان، التقى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة في مصرف عجمان، بفريق العمل المتميز الذي يقف وراء هذا الإنجاز الرائع.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، «إننا فخورون بحصولنا على شهادة آيزو 22301:2019، التي تُعتبر من أهم أنظمة ومعايير ضبط الجودة في العالم، وهذا بدوره يدفع مصرف عجمان إلى احتلال مكانة متقدمة مبنية على أسس ومقاييس عالمية. هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة في رحلتنا المتواصلة لتحقيق التميز في تنفيذ عملياتنا وبناء مستقبلٍ آمنٍ ومنيع. كما يعزز موقعنا كمؤسسة مالية موثوقة يمكن الاعتماد عليها، وملتزمة بأعلى معايير الجودة والخدمة في قطاع المصارف الإسلامية».

وتضمنت عملية منح شهادة آيزو 22301 تقييماً موسعاً لنظام إدارة استمرارية الأعمال في مصرف عجمان ومقارنته مع الأنظمة العالمية.

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