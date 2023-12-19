تعاون بين «تواصل سوبر آب» و«نور كابيتال» للتداول في الأسواق العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت منصة «تواصل سوبر آب» ونور كابيتال اتفاقية تعاون استراتيجي لإطلاق تطبيق متكامل لخدمات التداول في أسواق المال العالمية عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يوفر هذا التعاون الاستراتيجي خدمات التواصل المبتكرة؛ عبر دمج البيانات في الوقت الفعلي وتوفير مزايا التداول للاستفادة من فرص الاستثمار في أسواق المال العالمية وتعزيز مستوى الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وسيكون لهذا التعاون الاستراتيجي الجديد دور كبير في تعزيز الحضور المجدي لتطبيق «تواصل سوبر آب» كونه تطبيقاً رائداً في المنطقة، وخاصة أنه يوفر آليات وأدوات تتيح للمستخدمين الوصول إلى بيانات الأسواق العالمية بطريقة مبتكرة، إضافة إلى ربط المتداولين بأسواق المال العالمية.

وقال خميس الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات: «يمثل هذا التعاون نقطة تحول فارقة لتعزيز آليات الخدمات المالية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة» وتابع، «بالطبع، بدمج خبرات شركة نور كابيتال وقدراتها في عالم التداول، سوف نوفر للمستخدمين العديد من المزايا والفرص غير المحدودة بأدوات وآليات متطورة تتيح لهم الوصول إلى أسواق المال العالمية بسهولة فائقة».

وقال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال، سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع تطبيق تواصل سوبر آب، وخاصة أنه يبرز التزامنا المستمر تجاه المتداولين بتزويدهم أدوات تداول مبتكرة ورؤى تحليلية متميزة إضافة إلى آراء الخبراء، ما يضمن لهم اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق دائم التطور.

ويتيح هذا التكامل المبتكر لمستخدمي تطبيق تواصل سوبر آب الانتقال بسهولة فائقة من متابعة حركة الأسواق إلى التداول الفعلي والاستفادة من الفرص المتاحة وحركة تقلبات السوق؛ عبر واجهة مبتكرة مصممة خصيصاً لتسهيل آليات التداول للمستخدمين. وبفضل دعم نور كابيتال، سوف يتاح للمستخدمين التداول مباشرةً عبر تطبيق تواصل سوبر آب.

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