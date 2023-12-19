3.3 تريليونات دولار أصول التمويل الإسلامي العالمية في 2023

المصدر: دبي - البيان

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يتزايد طلب المستثمرين العالميين على الأوراق المالية الإسلامية ذات الدخل الثابت، لا سيما الصكوك. فوفقاً لتصنيفات فيتش، تجاوزت أصول التمويل الإسلامي العالمية 3.3 تريليونات دولار عام 2023، مع توقع نمو قوي في عام 2024.

كما ارتفعت إصدارات الصكوك العالمية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 10 ٪ في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يسلط الضوء على نمو القطاع وإمكاناته الكبيرة.

وأعلنت مجموعة بلومبرغ، بالتعاون مع شركة آيديل ريتينغز، مزود البيانات المالية المتخصص في حلول التمويل الإسلامي، عن إطلاق مؤشر إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت (الصكوك)، على محطات بلومبرغ تيرمنال. يمثل هذا المؤشر، الذي صممته شركة آيديل ريتينغز، وفقاً للمبادئ التوجيهية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تقدُّماً كبيراً في الأدوات المتاحة للمستثمرين، لتحديد الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال جوزيبي نيتي الرئيس الإقليمي لشركة بلومبرغ الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في رحلة التزامنا بتطوير أدوات متطورة للتمويل الإسلامي، وتعكس علاقتنا الطويلة مع شركة أيديل ريتينغز، تفانينا في الابتكار، وجهودنا المتواصلة لتلبية متطلبات الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين العالميين. وسيعمل المؤشر الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية على تمكين المستثمرين، من خلال تزويدهم ببيانات وتحليلات قوية ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة في المشهد المالي الإسلامي الحيوي».

من جانبه، قال محمد دنيا الرئيس التنفيذي لشركة أيديل ريتينغز: «تمثل مبادرة مؤشر بلومبرغ للصكوك، خطوة مهمة لتزويد القطاع ببيانات شاملة وموثوقة حول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعزز هذا التعاون التزامنا حيال تقديم حلول مبتكرة، تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملاء بلومبرغ العالمية».

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