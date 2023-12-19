بنك المشرق يتعاون مع «فيزا» لتمكين العملاء من تحويل الأموال عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك المشرق، عن تعاونه مع شركة فيزا المتخصصة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية، لتمكين عملاء البنك من تحويل الأموال إلى جميع الحسابات المصرفية حول العالم في الوقت الفعلي تقريباً.

وبموجب الشراكة، يصبح بنك المشرق أول بنك في مجلس التعاون الخليجي يستفيد من مزايا حساب Visa Direct، لتبسيط تجربة التحويلات لعملائه، وتعزيز الكفاءة في حركة الأموال العالمية.

وسيتمكن عملاء البنك حالياً من تحويل الأموال بسرعة وسهولة وأمان عبر 44 سوقاً في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، ما يوفر حل دفع سريعاً وفعالاً من حيث التكلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز