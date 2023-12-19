إدراج أسهم «بيورهيلث» في سوق أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه سيتم إدراج وبدء التداول على أسهم شركة بيورهيلث القابضة ضمن السوق الأول- الفئة الأولى، غداً الأربعاء 20 ديسمبر.

وأشار السوق، إلى أنه سيتم إدراج الشركة ضمن قطاع الرعاية الصحية، وسيتم التداول على أسهمها تحت الرمز (PUREHEALTH) ورقم التعريف الدولي (AEE01362P238).

وبحسب قرار السوق ووفقاً للقواعد المعمول بها، يُعوّم سعر سهم الشركة لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها والبالغة 5 % كأعلى نسبة، و10% أدنى، خلال هذه الجلسات الثلاث.

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