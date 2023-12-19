«الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع «هب 71» في حلول التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع منظومة التكنولوجيا العالمية «هب 71» في أبوظبي، لتزويد عملاء البنك بأحدث حلول التكنولوجيا المالية، والتمهيد لحقبة جديدة من الخدمات المصرفية المتطورة.

وباعتباره بنكاً محلياً رائداً، لديه عمليات تشغيلية إقليمية ودولية، فإن شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع «هب 71»، تفتح العديد من الآفاق الجديدة، بما في ذلك توسيع نطاق وصول البنك إلى سوق أبوظبي، وتقديم حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات عملائه المتطورة، وتعزيز التزام البنك بقيادة التطورات على مستوى القطاع.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يقود بنك الإمارات دبي الوطني، مستقبل الخدمات المصرفية، لتعزيز الرخاء المالي لعملائه وموظفيه، والمجتمعات التي يعمل فيها، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الارتقاء بتجارب العملاء، حيث يوظف البنك روح ريادة الأعمال، التي تتمتع بها «هب 71» لتقديم حلول مخصصة وخدمات مبسطة لعملائنا».

بدوره، قال أحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لـ «هب 71»: «تحرص منظومة «هب 71» على دعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة، التي تسهم بتوسيع نطاق تطبيقات التكنولوجيا القادرة على إحداث تحول في مستقبل التمويل والقطاعات الأخرى».

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