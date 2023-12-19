البستاني: النظام الضريبي يشهد توسعاً كبيراً وحقق العديد من أهدافه الرئيسية

المصدر: دبي - البيان

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أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة نجحت وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المختصة، في إرساء أُسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأن النظام الضريبي يشهد توسعاً كبيراً في قاعدة المتعاملين.

وكرمت الهيئة الاتحادية للضرائب، شركاءها الاستراتيجيين بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الإعلامي، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص، تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في دعم جهود الهيئة، والسعي الدائم نحو الريادة في جميع مجالات عملها، للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً.

وقال البستاني في كلمة له خلال المُلتقى الأول للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2023: «تمكن النظام الضريبي في دولة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من الوصول إلى مرحلة النضج، وحقق العديد من أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها المساهمة الفعالة في تنويع مصادر الدخل الوطني للاستمرار في تقديم خدمات عامة راقية لأجيال المستقبل في بيئة مستدامة وبنية تحتية متطورة».

وأضاف: «حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب منذ تأسيسها على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية مع كافة الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، ما كان له دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وتحقيق أهداف مهمة أبرزها الربط الإلكتروني المتطور بين النظام الضريبي وأنظمة الجهات المعنية، وتقديم جميع خدمات الهيئة إلكترونياً، ومن بينها تنفيذ عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين».

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