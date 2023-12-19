«دبي للتأمين» تقدم حلول تأمين الأصول الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أبرمت «ون ديجري»، أول شركة مرخصة في آسيا لتأمين الأصول الرقمية، شراكة مع شركة دبي للتأمين، بهدف تقديم حلول تأمين الأصول الرقمية في دولة الإمارات، ودعم الجهات الناشطة في قطاع الويب اللامركزي Web3 في المراكز الإقليمية الفاعلة في هذا المجال، لاسيما في دولة الإمارات.

وأطلقت شركة «ون ديجري»، قبل عامين، باقة منتجات تأمينية مصممة خصيصاً لشركات الأصول الرقمية باسم OneInfinity، ما عزز مكانتها وحولها إلى شركة مؤثرة في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بقطاع الويب اللامركزي Web3، حيث تسعى لتمكين الجهات الفاعلة فيه وتمكنها من الازدهار.

وتهدف الشراكة الجديدة القائمة بين الشركتين، لتقديم خدمة تأمين المسؤولية التجارية، وتحديداً التعويض المهني وتأمين المديرين والموظفين، ليتعاون الطرفان بعدها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على المزيد من المنتجات التأمينية التي تدخل سوق الإمارات للمرة الأولى، ومن أهمها تأمين محفظة العملات المشفرة المركزية.

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