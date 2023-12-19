«محمد بن راشد للابتكار» يفتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق، حيث سيكون التسجيل مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج حتى منتصف يناير 2024.

ويجسد البرنامج التزام صندوق محمد بن راشد للابتكار، بدعم ثقافة الابتكار والتعاون المشترك في الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. ويقدم برنامج مسرع الابتكار، خدمات عالمية المستوى للشركات الأعضاء، كما يوفر التدريب لرواد الأعمال لتسريع نمو شركاتهم، ورفع قدراتها وكفاءتها، وإبراز قيمة حلولها المبتكرة.

ويوفر الصندوق، برامجه الإرشادية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.

تطوير منظومة

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نسعى عبر فتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار إلى تجديد التزامنا الراسخ بالإسهام في تطوير منظومة فعالة ومزدهرة لريادة الأعمال في الدولة، إذ يعكس هذا البرنامج تركيزنا الكامل على إتاحة الموارد المناسبة التي تلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال، وتوفير الإرشاد والتوجيه لهم، ومساعدتهم على بناء شبكة علاقات واسعة وفعالة، وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين لتعزيز قدرتهم على النمو، نحن نسهم من خلال رعايتنا للمواهب الوطنية واستقطاب المبتكرين من جميع أنحاء العالم، في صياغة مستقبل اقتصاد الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة تقود دفة النمو المستدام والابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة».

منصة فريدة

وإلى جانب برامج الدعم المتكاملة التي يقدمها، يوفر برنامج مسرع الابتكار للشركات الأعضاء، منصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال الناجحين في المنطقة، بما يتيح لها اكتساب خبرات ورؤى قيمة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.

وأضافت: «يتلقى برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار مئات الطلبات سنوياً، ما يعكس الأهمية المتنامية لهذه المبادرة والاهتمام المتزايد بها على كافة المستويات، وفي هذا السياق، قمنا مؤخراً بالإعلان عن قائمة المنضمين للدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار، والتي شملت 22 من الشركات المبتكرة التي تم اختيارها بعناية من بين أكثر من 230 طلباً تلقيناها من 41 دولة حول العالم، ما يمثل محطة مهمة في مسيرتنا تسهم في تعزيز مكانة الصندوق كمنصة عالمية للابتكار».

130 شركة

ويتيح فتح باب الانتساب للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، للمبتكرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، الانضمام إلى أكثر من 130 شركة من 24 دولة من أعضاء برنامج مسرع الابتكار، والتي أسهم البرنامج في العديد من قصص النجاح التي حققتها على مر السنوات، من بينها منصة «فيروفاكس» المتخصصة في إدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، والتي شاركت في برنامج «بيبان» الشهير لريادة الأعمال، وشركة «ديسوليناتور» التي تمكنت من تطوير تقنية مبتكرة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والحرارية، والتي حصدت من خلالها لقب البطولة في تحدي «سوبر نوفا» في فعالية «جايتكس نورث ستار»، فضلاً عن شركة «ثروة»، إحدى أبرز المنصات المستقلة في مجال الاستشارات المالية في الإمارات.

ولعب برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، دوراً مهماً وحيوياً خلال الأعوام الماضية في تطوير مسيرة الشركات الأعضاء وقدرتها على النفاذ إلى السوق الإماراتية، وذلك من خلال تقديم الدعم لهذه الشركات عبر كامل سلسلة القيمة، وتزويدها بمعلومات ورؤى مفيدة حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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