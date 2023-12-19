«الشرق الأوسط للطاقة» يستعد لإطلاق أكبر فعالية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة، الفعالية الأكثر شمولاً في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن استعداداته لتنظيم أكبر فعالياته حتى الآن، مع إطلاق دورته التاسعة والأربعين، بين 16 و18 أبريل 2024.

ويضم المعرض هذا العام، 12 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، متجاوزاً دورة عام 2023 بأربع قاعات، ويشغل مساحة عرض تصل إلى 28.500 متر مربع، أي بزيادة قدرها 35 % عن فعالية العام الماضي.

ويشهد المعرض، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الجهات العارضة، والعدد مرشح للزيادة، مع بقاء أربعة أشهر على انطلاق الفعاليات، حيث قدمت أكثر من 1.500 شركة محلية ودولية، طلب مشاركة في الفعالية، وأبدت استعدادها لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل والتوزيع والحلول الذكية، واستهلاك الطاقة وإدارتها، ومولدات الطاقة الاحتياطية والطاقة الحرجة.

وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: «شكل الاستثمار المتنامي في خطط التحول إلى الطاقة النظيفة في المنطقة عاملاً مشجعاً للجهات العارضة، وعزز موقع المعرض في منطقة تستقطب شريحة واسعة من الزوار، من حماستهم للمشاركة في هذه الفعالية».

وأضاف: «حققنا العام الماضي رقماً قياسياً في عدد الزوار، بلغ أكثر من 52 ألف متخصص في هذا القطاع، من منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، ويمثل ذلك قفزة بنسبة 155 % عن الأرقام المسجلة في عام 2022، ما يعني تمكن الجهات العارضة من الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين من منطقة جغرافية كان من الصعب الوصول إلى أسواقها، ويواصل المعرض مسيرته في دورة هذا العام، بعد نحو خمسة أشهر، ويضم 15 جناحاً وطنياً ومتخصصاً بالقطاع حتى الآن».

وتلقت إدارة المعرض، تأكيد حجوزات الأجنحة لدول وشركات القطاع من الصين، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، وكوريا، وباكستان، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، وتايوان، وتركيا، والمملكة المتحدة، وشركة إنترسولار.

وتتضمن دورة 2024 أيضاً، ثلاثة مؤتمرات استراتيجية رفيعة المستوى، هي: قمة القيادة، والندوات التقنية، ومؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط، حيث يقدم خبراء القطاع رؤى قيمة حول تحولات الطاقة، ودراسات الحالة لحلول الطاقة في العالم، ومناقشة تحديات الاستدامة الملحة في القطاع.

وأضاف عزان: «تم تكليف خبراء عالميين لتقديم رؤى مهمة لتوجيه المخططات الوطنية لتحولات الطاقة، وإجراء الدراسات حول حلول الطاقة في العالم، ودراسة تحديات الاستدامة الملحة في القطاع، ووضع الأسس لدمج مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج».

ويقدم معرض الشرق الأوسط للطاقة هذا العام أيضاً، جلسات إحاطة لمجلس الإدارة، تجمع بين الجهات المعنية العالمية الرئيسة والمستثمرين والموردين من قطاع الطاقة، كجزء من برنامج المشترين العالميين لكبار الشخصيات.

وتشمل موضوعات الإحاطة الرئيسة في المعرض، التأثير الكبير لسوق السيارات الكهربائية في أنظمة الكهرباء، وإزالة الكربون من أصول الطاقة المتطورة، وتأمين الطاقة لتحديث أنظمة الطاقة، وإدارة عمليات الشبكات الصغيرة والتحكم فيها، وريادة الأعمال، والتنمية المحلية في قطاع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة مخاطر قطاع الطاقة من قبل المؤسسات المالية التنموية في الشرق الأوسط.

وتتضمن الفعالية أيضاً، إمكانية تواصل فعالة مع افتتاح صالة إينرجايز لاونج في ساحة العرض، حيث يمكن للمشاركين الاسترخاء، ومناقشة الأعمال ضمن أجواء مريحة.

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