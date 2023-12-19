شراكة بين «إمداد» و«تاليسن» لتطوير حلول إدارة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، شراكة استراتيجية مع شركة «تاليسن تكنولوجيز»، لتطوير حلول ذكية جديدة مدعومة بالبيانات لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز رفاهية السكان.

ووبإمكان عملاء إمداد وشركائها الاستفادة من هذه الشراكة والحصول على خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي تقدم أحدث التقنيات بسهولة وبأعلى مستويات الجودة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل شركة «امتداد»، وحدة الأعمال التابعة لمجموعة «إمداد» التي تركز على إدارة الطاقة المستدامة والفعالة من حيث التكلفة. وستتمكن شركة «امتداد» وكجزء من هذا التعاون، من الاستفادة من منصة تاليسن للاستدامة المؤسسية لتطوير ونشر حلول مبتكرة لتسهيل إدارة موارد الطاقة بأفضل صورة ممكنة، عبر تسخير تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة.

وتمثل «خدمة مركز التحكم في الأوامر»، أهم الحلول الذكية التي ستستفيد منها «امتداد»، فيما تشتمل حزمة الحلول الكاملة على ميزات إضافية من أهمها: نظام مراقبة الطاقة وترشيد استخدامها، والتحقق الآلي من فواتير المرافق، واكتشاف الأخطاء وتشخيصها بواسطة البيانات.

وتتيح الشراكة مع «تاليسن»، خيارات واسعة لتفعيل مبادرات إمداد في مجالات تطوير الموارد البشرية، والابتكار التكنولوجي، وتنمية الإيرادات، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة.

كما ستدعم خبرات تاليسن وقدراتها التقنية، تمكين الموارد البشرية في «إمداد» عبر تبادل المعرفة وتحسين المهارات، والاستفادة المثلى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل أنماط استخدام الطاقة، واكتشاف أخطاء المعدات، وتقديم رؤى تنبؤية للحلول التقنية مستقبلاً.

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