«كينغز لصناعات الألمنيوم» تستثمر 750 مليون درهم في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة كينغز لصناعات الألمنيوم، عن بدء الأعمال الإنشائية في منشأة متطورة لتصنيع وإعادة تدوير الألمنيوم في «كيزاد».

وتستثمر شركة كينغز لصناعات الألمنيوم 750 مليون درهم لتطوير منشأتها في «كيزاد»، على قطعة الأرض التي استأجرتها الشركة من مجموعة كيزاد لمدة 50 عاماً، والبالغة مساحتها 100 ألف متر مربع، وسيتم توريد المواد الخام إلى المنشأة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تدير في «كيزاد» أكبر مصهر للألمنيوم بالمنطقة، وتعتبر أحد أهم المستأجرين الرئيسين في قطاع المعادن بمجموعة كيزاد.

وتمثل منشأة كينغز لصناعات الألمنيوم، خطوة طموحة نحو تعزيز جهود دولة الإمارات لتوطين سلاسل توريد الصناعات الاستراتيجية، والاعتماد على المواد الخام المحلية، وحماية البيئة، ودمج الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع، وتشجيع الاقتصاد الدائري.

وقال محمد الخضر الأحمد الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»: «يسعدنا أن نعلن عن تطوير منشأة جديدة لتصنيع المعادن في «كيزاد»، من قبل شركة كينغز لصناعات الألمنيوم، يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي من شركة كينغز، إنجازاً مهماً في نمو وتطوير قطاع المعادن لدينا، وقفزة كبيرة في القدرات الصناعية لمناطقنا وآفاقها الاقتصادية».

وأضاف: «استثمار هذه المنشأة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين المطلقة في الإمكانات الاقتصادية لمجموعة كيزاد وأبوظبي، نحن متحمسون لتسهيل تعاون هذه المنشأة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

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