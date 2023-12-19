«إينوك» توسع أعمالها في قطاع التجزئة بالتعاون مع «نوتانيكس»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، عن تعاونها مع «نوتانيكس انك»، الشركة المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة والمدرجة في بورصة ناسداك، وذلك بهدف تعزيز هيكلية ومركزية تكنولوجيا المعلومات في المجموعة، دعماً لتوسيع أعمالها في قطاع التجزئة، وتزويد العملاء بتجارب رقمية مميزة، ترقى لمستوى توقعاتهم.

وتقدم «إينوك» خدماتها لآلاف العملاء، عبر أكثر من 60 سوقاً، وتمتلك قوى عاملة يفوق تعدادها 12,000 موظف، ومزايا وابتكارات وتقنيات عالمية المستوى، فضلاً عن كونها تتبنى أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات.

ركيزة

وتشكّل محطات الخدمة التابعة لمجموعة إينوك، الركيزة الأساسية لأعمالها، حيث توفّر خدمة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب خدمات بيع بالتجزئة عالية الجودة. وفي البداية، لجأت الشركة إلى تزويد جميع المحطات المذكورة ببنية تحتية فردية لتكنولوجيا المعلومات، لتقديم الخدمات الرقمية اللازمة. واستطاعت هذه المحطات تلبية احتياجات الشركة في البداية، إلّا أنّ افتقار هذه التقنيات إلى الكفاءة والإدارة المركزية، أدى إلى زيادة النفقات والمخاطر السيبرانية، وتزامن ذلك مع سعي الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها للبيع بالتجزئة بأقصى سرعة.

واستجابةً لذلك، أطلقت إينوك في عام 2021، مبادرةً للتحول الرقمي، باستثمار 250 مليون درهم (68 مليون دولار)، كانت تهدف بشكل أساسي لتعزيز رضا عملائها والارتقاء بتجربة خدماتها. ولمواصلة زخم النمو المذهل للمجموعة، أدركت إينوك أن الطريقة المثلى للمضي قدماً، تتمثل في تبنّي حل متكامل وآمن وقابل للتطوير للبنية التحتية للحوسبة، والذي يمكن استخدامه مركزياً لإدارة جميع مواقع الشركة عن بُعد.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تدرك «إينوك» تماماً أهمية تكنولوجيا المعلومات، كركيزة أساسية في عملياتنا التشغيلية. ونحن نتبنى دوماً التقنيات الناشئة، التي تمكننا من دفع الابتكار في قطاعنا، والتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائنا في دولة الإمارات بشكل أسرع. وتسهم شركة نوتانيكس بدور محوري في تمكيننا من تحقيق هذه الطموحات، ومساعدتنا في الحفاظ على قدرتنا التنافسية».

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