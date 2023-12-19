دبي قاعدة انطلاق لتوسع «فارو فنتشورز» إقليمياً

المصدر: دبي، سنغافورة – البيان

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أعلنت شركة «فارو فنتشورز»، الشركة الأم لكلّ من «فارو كابيتال»، مكتب العوائل المتعددة، الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، والشركة الدولية العاملة في مجال توفير حلول التنقل «فارو أند كو»، عن توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من قوة دبي كمركز مالي عالمي.

من المتوقع أن يوفر مكتب «فارو كابيتال» الجديد، بمركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات التي تشمل إدارة الاستثمار واستشارات الأعمال الخيرية والتخطيط العقاري وحوكمة الشركات العائلية والتعاقب وغيرها من الخدمات. كما ستكتمل عملية افتتاح المقرّ الجديد هذه بحضور شركة «فارو أند كو» في هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA)، بهدف توفير مجموعة سلسة من خدمات الهجرة والتنقل الإضافية.

ويتولّى راجيف جارج، المؤسس المشارك والمدير العام، مع فنسنت فالاداريس، المدير العام، لعمليات «فارو كابيتال» في دبي، حيث سيضطلعان بقيادة جهود التعامل والتواصل مع العملاء، والتوظيف، وتعزيز بصمة الشركة في المنطقة.

فرص مهمة للأعمال

وقال جارج: «يشكّل إنشاء مقرّنا الرئيسي في دبي فصلاً جديداً مشوقاً من قصة نموّ «فارو كابيتال». فللشرق الأوسط باع طويل في التجارة والاستثمار وتوليد الثروات، وبالتالي سيقدّم فرصاً مهمّة لأعمالنا. ويتزايد الطلب على حلول إدارة الثروات المتطوّرة للغاية من الشركات المستقلة مثل شركتنا، والتي تتمتع بدراية شاملة بالاحتياجات المعقّدة للعملاء الأثرياء».

واكتسبت الإمارات في السنوات الأخيرة سمعة مرموقة كمركز مالي رئيسي للعائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يُتوقع أن يصل سوق المكاتب العائلية في المنطقة إلى أكثر من 1 تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم) بحلول عام 2026. وأوضح هيمانت تاكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «فارو كابيتال» في سنغافورة قائلاً: «ستلعب «فارو كابيتال» دوراً رائداً في دعم التوسّع المستمر في قطاع المكاتب العائلية في الإمارات، ما يوفر مزيجاً فريداً من الرؤى المحلية والخبرة الدولية لكلّ علاقة مع العملاء».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن تفتتح شركة «فارو» مقرّها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي لتسريع المرحلة التالية من نموّها. وستسهم «فارو» بتغذية المنطقة بالمعرفة والخبرة اللتين اكتسبتهما على مدار السنين، مع تركيز قوي على إدارة الثروات والمكاتب العائلية، وهما القطاعان اللذان يشكّلان نسبة كبيرة من عملاء مركز دبي المالي العالمي ويسهمان بشكل كبير في اقتصاد دبي. كما ترسّخ هذه الخطوة مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتوسّع الدولي، وإدارة الثروات، والمكاتب العائلية المتعددة، وتمثّل إنجازاً مهماً آخر ضمن مسيرة النمو المستندة لمستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030».

فريق

وتأسّست شركة فارو كابيتال في أكتوبر 2022، على يد فريق متميّز في القطاع المالي يضم هيمانت تاكر (رئيس أسواق جنوب آسيا العالمي والشرق الأوسط، بنك سنغافورة)، ومانيش تيبروال (الرئيس التنفيذي، مايتري لإدارة الأصول)، وماهيش كومار (شريك الضرائب، ويذرز وورلدوايد)، وأوثبال راو (المدير التنفيذي، بنك سنغافورة)، وراجيف جارج (المدير العام، بنك سنغافورة).

كانت شركة فارو كابيتال جمعت أكثر من مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاق الشركة، وهي تضم اليوم 18 موظفاً، ولديها خطط لمواصلة جهود توسيع الفريق، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حضورها في الشرق الأوسط لدعم سجل العملاء الذي يتوسع بوتيرة متسارعة.

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